



В Чечне принудительно отправляют на войну геев

Чеченские силовики шантажом вынудили людей отправиться добровольцами на войну. По данным правозащитников, мужчин начали принудительно отправлять на фронт еще до объявления частичной мобилизации.



У задержанных семерых человек требовали выкуп — 1.5 млн рублей — тогда можно было остаться дома. Трое из них поехали на фронт, поскольку сумма была неподъемна для их семей. Известно, что один из них уже погиб.



В 2023 во время одного из рейдов были задержаны еще несколько представителей ЛГБТК+ сообщества. Арестованных девушек передали родственникам, а четырех парней принудили отправиться в Украину. Их дальнейшая судьба неизвестна.



