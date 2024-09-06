Новости » Политика
В Чечне принудительно отправляют на войну геев
06.09.2024 04:30 Катя Шульц

В Чечне принудительно отправляют на войну геев

Чеченские силовики шантажом вынудили людей отправиться добровольцами на войну. По данным правозащитников, мужчин начали принудительно отправлять на фронт еще до объявления частичной мобилизации. 

У задержанных семерых человек требовали выкуп — 1.5 млн рублей — тогда можно было остаться дома. Трое из них поехали на фронт, поскольку сумма была неподъемна для их семей. Известно, что один из них уже погиб.

В 2023 во время одного из рейдов были задержаны еще несколько представителей ЛГБТК+ сообщества. Арестованных девушек передали родственникам, а четырех парней принудили отправиться в Украину. Их дальнейшая судьба неизвестна.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы