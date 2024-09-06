



На Пореченкова завели дело

У актера-путиниста Пореченкова появились долги за коммунальные услуги. В привычной ему манере, Пореченков просто не отвечал на звонки и не платил по счетам.



А квартир у любителя пострелять по украинцам в Москве аж две. И он за ними не уследил.



Долг за вывоз мусора накопился до смешных 6599 рублей. Но, видимо, это как-то превысило лимит допустимого долга. И вот месяц назад представители управляющей компании передали судебный приказ о взыскании задолженности в мировой суд. Но долг продолжает расти. Положение “из принципа” усугубляется.



