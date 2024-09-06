



Новый премьер Франции: от меня ждут, что я буду говорить правду

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье сделал свое первое официальное заявление.



По данным BFMTV, он объявил, что хочет предложить ответ на все вызовы, гнев и страдания в своей стране.



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"Мы находимся в сложном моменте. Важно, чтобы эта новая страница, этот период был полезен французам и Франции", - подчеркнул он.



По словам Барнье, он намерен в ближайшие дни предоставить законодательные инициативы.



"От меня ждут, чтобы я говорил правду, даже если она сложна. Правду прежде всего о финансовом долге, об "экологическом" долге, который уже лежит на плечах наших детей; о влиянии нашей страны в Европе. Но мы должны прежде всего действовать, а не говорить, чтобы найти решения, которые будут работать", - добавил он.

