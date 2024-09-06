



Зеленский призвал партнеров разрешить Украине бить по аэродромам РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.



Разговоры состоялись в преддверии заседания "Рамштайн".



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Макрона Зеленский поздравил с назначением нового премьер-министра Франции Мишеля Барнье. Также стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции и возможность совместного производства оружия.



"В очередной раз подчеркнул: нам крайне нужно разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов (УАБов) и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе", - отметил Зеленский.



Он рассказал Макрону о том, что Украине необходимы средства ПВО, РЕБ, бронетехника, артиллерия. Также они согласовали новые контакты для реализации двустороннего соглашения по безопасности Ukraine Security Compact.



Также ожидается, что Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем во Франкфурте-на-Майне в преддверии "Рамштайна".