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Белый дом дал совет Путину
06.09.2024 08:42 Алина Груднева

Белый дом дал совет Путину

Белый дом посоветовал России не вмешиваться в президентские выборы в США, которые состоятся в этом году.

Соответствующее заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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Помимо прочего, он подверг критике заявления Владимира Путина о поддержке кандидатов. Кирби призвал его прекратить делать комментарии.

"Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом США - это американский народ", - подчеркнул Кирби.

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