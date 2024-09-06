



Белый дом дал совет Путину

Белый дом посоветовал России не вмешиваться в президентские выборы в США, которые состоятся в этом году.



Соответствующее заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



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Помимо прочего, он подверг критике заявления Владимира Путина о поддержке кандидатов. Кирби призвал его прекратить делать комментарии.



"Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом США - это американский народ", - подчеркнул Кирби.