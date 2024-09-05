



Уже 10-го сентября состоятся дебаты между Харрис и Трампом

ABC News установили ряд правил для грандиозного шоу, которое состоится 10 сентября. Это будут первые дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Они состоятся 10 сентября и продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами.



Вести шоу будут ведущий и главный редактор программы World News Tonight Дэвид Мьюир и ведущая программы Prime на канале ABC News Live Линси Дэвис.



Трамп и Харрис обойдутся без вступительных речей. Зато у каждого кандидата будет по 2 минуты для персональной речи.



Микрофон будет включен только у того кандидата, чья очередь будет выступать. Вопросы задают только ведущие шоу.



Каждый ответ на вопрос будет занимать не более двух минут, плюс две минуты для опровержения и минута для комментария или разъяснения.



Все 90 минут кандидаты будут стоять за трибунами. РЕквизит на сцене запрещен, как и заранее написанные заготовки.



Харрис и Трамп получат по бутылке воды, блокнот и ручку.



В то время пока будет идти реклама члены избирательной команды кандидатов не смогут контактировать с кандидатами.











