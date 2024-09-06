



Кандидат Харрис в вице-президенты про Газу: так не может продолжаться

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолз прокомментировал войну между Израилем и ХАМАСом.



Соответствующее заявление он сделал в интервью общественной радиостанции в штате Мичиган.



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Уолз призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу начать двигаться в сторону решения "вопроса о двух государствах".



"Израиль, безусловно, имеет право защищаться, и США всегда будут придерживаться этого, но мы не можем допустить того, что произошло в Газе. Это гуманитарный кризис, так не может продолжаться", - отметил он.

