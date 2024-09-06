Новости » Арабо-израильский конфликт
Кандидат Харрис в вице-президенты про Газу: так не может продолжаться
06.09.2024 08:07 Алина Груднева

Кандидат Харрис в вице-президенты про Газу: так не может продолжаться

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолз  прокомментировал войну между Израилем и ХАМАСом.

Соответствующее заявление он сделал в интервью общественной радиостанции в штате Мичиган.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уолз призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу начать двигаться в сторону решения "вопроса о двух государствах". 

"Израиль, безусловно, имеет право защищаться, и США всегда будут придерживаться этого, но мы не можем допустить того, что произошло в Газе. Это гуманитарный кризис, так не может продолжаться", - отметил он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы