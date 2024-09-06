



В Ла-Манш рухнул вертолет Королевского флота Британии

В среду, 5 сентября, в Ла-Манш рухнул вертолет Королевского флота Merlin Mk4.



Авиакатастрофа случилась возле побережья британского графства Дорсет.



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"Пилот Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства погиб после того, как вертолет Merlin упал в пролив Ла-Манш во время ночных учебных полетов на корабле Queen Elizabeth", - сообщили в ВМФ Великобритании.



На борту находились три члена экипажа. Двоих спасли, третий погиб.

