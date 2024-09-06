



"Жаль, что мы не можем этого сделать", – Зеленский об ударах по Кремлю

Удары по Кремлю невозможны, даже если союзники разрешат Украине использовать западное дальнобойное оружие на территории России. Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский на 50-м международном форуме "Амброзетти".



Он объяснил это тем, что радиус действия предоставленных Украине западными партнерами дальнобойных ракет ограничен, и они не достигают Москвы.



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"Когда кто-то, в том числе и Италия, опасается, что мы можем нанести удары по Кремлю, мне жаль, что это физически невозможно. Эти ракеты имеют радиус около 200 километров, что меньше дистанции до Кремля", – пояснил президент.



По его словам, проблема дальнобойности стоит остро, поскольку Россия регулярно применяет авиационные бомбы на востоке Украины, и в этом вопросе нет простого решения. Тактические бомбардировщики РФ находятся на расстоянии 100-300 километров от границы Украины, и именно против этих целей Украина хочет использовать дальнобойное вооружение.



"Мы не нацеливаемся на гражданские объекты, наши удары направлены исключительно против военных целей", – подчеркнул Зеленский.



Напомним, что Украина уже получает дальнобойные ракеты от Британии, Франции и США, однако с условием, что они не будут применяться против целей на территории России. Зеленский неоднократно призывал западных партнеров пересмотреть эту политику, так как для уничтожения российских авиабаз, где располагаются бомбардировщики, необходимы дальнобойные средства.



Однако союзники пока не планируют снимать эти ограничения. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Россия переместила свою авиацию за пределы досягаемости переданных Украине ракет ATACMS. Подобные опасения также выражал канцлер Германии Олаф Шольц, который объяснял отказ Берлина от передачи дальнобойных ракет Taurus боязнью ударов по целям в Москве.