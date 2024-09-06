



Boeing: Chinook усилит польский парк Apache

Компания Boeing призвала Вооруженные силы Польши рассмотреть возможность приобретения новейшего транспортного вертолета Chinook CH-47F Block II на Международной выставке оборонной промышленности MSPO в Кельце.



CH-47F Block II — это последняя версия Chinook, обеспечивающая повышенную подъемную силу и дальность полета. Он основывается на возможностях CH-47 Chinook, предлагая модернизированную платформу, которая соответствует возможностям, служащим прочной основой для доступных будущих обновлений.



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Потенциальная покупка Польшей может произойти после принятия платформы на вооружение в Германии, правительство которой заказало поставку 60 единиц с 2027 года, а также для нескольких родов войск вооруженных сил США.



Призыв Boeing будет способствовать расширению списка потенциальных пользователей последней итерации в Европе. По данным разведки GlobalData, испанская армия уже эксплуатирует 17 Block I, греческая армия использует 26, а Королевские ВВС Нидерландов летают на 20-ти.



Основы для модернизации устаревших вертолетов Chinook в Европе уже заложены.

