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Трампу отложили дату вынесения приговора до "после выборов" – на 26 ноября
06.09.2024 20:45 MIGnews.com

Трампу отложили дату вынесения приговора до "после выборов" – на 26 ноября

Нью-йоркский судья, который председательствовал на судебном процессе по делу Дональда Трампа о получении денег за молчание, отложил вынесение приговора до окончания президентских выборов в США в ноябре.

Кандидату от Республиканской партии на пост президента США Дональду Трампу ранее было назначено вынесение приговора 18 сентября после признания его виновным в фальсификации деловых отчетов, но судья Хуан Мерчан отложил его на 26 ноября.

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