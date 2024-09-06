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YouTube введет новые ограничения для подростков
06.09.2024 22:30 Алина Груднева

YouTube введет новые ограничения для подростков

Популярный сервис YouTube введет ограничения для подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

По данным The Guardian, детям не будет предлагаться автоматически контент про вес, фитнес и внешность, хотя просматривать такие видео будет все же можно.

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"Поскольку подросток формирует свое представление и свои собственные стандарты для себя, постоянное потребление контента с идеализируемыми стандартами, начинающими формировать нереалистичный внутренний стандарт, может привести к формированию негативных утверждений о себе", - пояснил директор платформы по вопросам здравоохранения Гарт Грэм.
 
В частности, ограничения распространяются на контент, идеализирующий вес, внешний вид, занятия спортом. Также такая мера коснется видео, где поощряется социальная агрессия.

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