



Звезда "Властелина колец" раскритиковал королевскую семью Британии

Британский актер Иэн Маккеллен раскритиковал королевскую семью, заявив, что все они живут, как в тюрьме.



Соответствующее интервью он дал The Time.



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Звезда "Людей Х" и "Властелина колец" вспомнил о покойной королеве Елизавете ІІ. Он считает, что она была грубой. Зато покойному герцогу Эдинбургскому он выразил уважение, посчитав его глубоко эксцентричным и несчастным.



"То же самое и с нынешним королем. Он вроде как выжил, но он явно травмирован", — отметил он.



По словам Маккеллена, больше всех он поддерживает в королевской семье принца Гарри. В нынешней ситуации актер полностью встает на его сторону. По его мнению, будучи монаршею особой, ничего нельзя нормально делать. Актер считает, что у младшего сына принцессы Дианы нет таких друзей, которые его бы поддержали.



"Что касается Гарри, то он, вероятно, недостаточно умен или у него нет нужных друзей, чтобы действительно помочь себе. Заметьте, у него был выбор среди всех красивых женщин в мире. Надеюсь, он выбрал ту, которая ему нужна", — добавил он.