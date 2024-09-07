



В Израиле дали понять Боррелю, что его не ждут, - СМИ

В министерстве иностранных дел Израиля предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю отложить запланированный им визит в страну.



По данным интернет-издания Ynet, он собирался посетить Израиль 14 и 15 сентября, однако ему дали понять, что его визит сейчас является нежелательным.



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Уточняется, что глава европейской дипломатии знал, что его не ждут. Тем не менее, он попытался это обойти. В частности, он объявил о дате своего визита без предварительного согласования.



В издание отметили, что в Израиле расценили это как провокацию и призвали обсудить детали будущего визита после праздников. Таким образом, он уже не сможет посетить Еврейское Государство в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, ведь срок его полномочий истекает в октябре.