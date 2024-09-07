



Песков: "Разговоры про “отдать Дальний Восток Китаю - это несерьезно"

Президент Тайваня на прошедшей неделе предложил руководству Китая задуматься. Если уж собирать земли, то начинать надо с Дальнего Востока, который сейчас находится в границах России, то есть сначала нужно их вернуть.



Пескову предложение показалось неожиданным.



“Нет, мы таких заявлений не видели, честно говоря. И даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания”, — цитирует Пескова РБК.



Напомним, что в минувший понедельник президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что “если Пекин хочет восстановить территориальную целостность, ему недостаточно аннексировать Тайвань — он также должен потребовать от России свои “исторические” земли на Дальнем Востоке”.



Лай Циндэ заявил, что , поскольку Китай не хочет возвращать Дальний Восток, а продолжает угрожать аннексией Тайваню, это значит что Пекин добивается не территориальной целостности, а “гегемонии на международной арене, в западной части Тихого океана”.

