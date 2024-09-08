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Байден сказал что был в Северной Корее
08.09.2024 00:30 Катя Шульц

Байден сказал что был в Северной Корее

"Я совершал поездки по всему миру — от Северной Кореи, ... Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь, в США, заводов по производству компьютерных чипов", — сказал он.

Безусловно, это ошибка. Президент США посещал Южную Корею. Единственным президентом, посещавшим Северную Корею, был Дональд Трамп, который в конце июня 2019 года внезапно выступил с предложением к Ким Чен Ыну - встретиться на границе двух Корей. Но на самом деле Трамп встречался с Ыном еще и в 2018 году.

 

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