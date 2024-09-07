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Экс-вице-президент США ответил, за кого будет голосовать на выборах президента
07.09.2024 16:35 Алина Груднева

Экс-вице-президент США ответил, за кого будет голосовать на выборах президента

Бывший вице-президент США Дик Чейни намерен голосовать на предстоящих президентских выборах в стране за демократку Камалу Харрис.

Об этом сообщает информационное агентство АР.

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Таким образом республиканец подтвердил свою критическую позицию в отношении Дональда Трампа, которого критиковал в последние годы.

"Ему больше никогда нельзя доверять власть. Как граждане, каждый из нас обязан поставить страну выше партийных интересов и защищать нашу Конституцию. Именно поэтому я отдам свой голос за вице-президента Камалу Харрис", - пояснил Чейни.

Трамп уже успел отреагировать на его критику, назвав его "неактуальным RINO" (республиканец только по имени).

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