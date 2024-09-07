



В Украине похвастались эффективностью дронов собственного производства

Дроны украинского производства способны поражать цели на расстоянии до 1800 километров.



Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В этом году благодаря успешным действиям военных разведчиков, мы доказали миру - Черное море не принадлежит России. Заставили врага перебрасывать свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые они давно считали своими. Однако это - лишь иллюзия контроля", - отметил он.



По словам Буданова, наказание за угрозу для гражданского населения Украины может быть отложено, но является неизбежным.



"Безопасного места для оккупационной армии РФ и производных от нее структур – теперь не существует. Наказание может быть отложено, но никогда не отменено", - предупредил он.