В Украине похвастались эффективностью дронов собственного производства
Дроны украинского производства способны поражать цели на расстоянии до 1800 километров.
Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия".
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"В этом году благодаря успешным действиям военных разведчиков, мы доказали миру - Черное море не принадлежит России. Заставили врага перебрасывать свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые они давно считали своими. Однако это - лишь иллюзия контроля", - отметил он.
По словам Буданова, наказание за угрозу для гражданского населения Украины может быть отложено, но является неизбежным.
"Безопасного места для оккупационной армии РФ и производных от нее структур – теперь не существует. Наказание может быть отложено, но никогда не отменено", - предупредил он.