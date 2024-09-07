Трамп рассказал, каким образом намерен положить конец войне в Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине в случае, если победит на выборах.
Во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе он заверил, что способен это сделать еще до официального вступления в должность.
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"Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная война. И в Украине убивают намного больше людей, чем вы себе представляете", - подчеркнул Трамп.
В этот раз он даже сказал, каким образом намерен надавить на Россию, чтобы та прекратила агрессию. Его план состоит в том, чтобы снизить цены на энергоносители в два раза или даже больше в течение 12 месяцев.
"Путин не сможет воевать с нефтью по $40. Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому. Мы заключим соглашение в течение 24 часов", - заверил Трамп.