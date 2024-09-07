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В Иране хотят перенести столицу
07.09.2024 22:08 Алина Груднева

В Иране хотят перенести столицу

В Иране хотят перенести столицу страны на юг, чтобы она была ближе в побережью Персидского залива.

По данным ISNA, такой анонс сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

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"У нас нет другого пути, кроме как перенести экономический и политический центр поближе к побережью Персидского залива", - сказал Пезешкиан.
 
По его словам, Тегеран не может оставаться иранской столицей по экономическим соображениям. 

"Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения", - добавил он.

Все государственные ведомства будут перенесены после того, как будет выбран новый столичный центр. Пезешкиан добавил, что тегеранцам будет предоставлена возможность тоже переехать.

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