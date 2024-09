Афроамериканцы из Мичиганского обвинили антисионистскую группу в расизме

Союз афроамериканских студентов Мичиганского университета (BSU) вышел из состава антисионистской студенческой группы "Коалиция Тахрир".



В официальном заявлении они обвинили руководство группы в расизме и дискриминации.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что в студенческой группе не ценились студенты-афроамериканцы.



"Поэтому мы должны уйти. Расизм внутри коалиции стала слишком распространенным явлением, чтобы это преодолеть. Мы отказываемся это терпеть", - добавили в союзе.



"Солидарность BSU с палестинским народом непоколебима, но целостность "Коалиции Тахрир" глубоко сомнительна. Мы отказываемся подвергать себя и нашу общину необузданному расизму. По этой причине мы больше не будем частью коалиции", - добавили студенты.



Breaking: the Black Students Union at the University of Michigan has announced it is leaving the anti-Israel coalition on campus.



The group cites the “rampant anti-Blackness festering within it, too pervasive to overcome". pic.twitter.com/7ZCxVdSndi