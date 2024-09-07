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Афроамериканцы из Мичиганского обвинили антисионистскую группу в расизме
07.09.2024 21:17 Алина Груднева

Афроамериканцы из Мичиганского обвинили антисионистскую группу в расизме

Союз афроамериканских студентов Мичиганского университета (BSU) вышел из состава антисионистской студенческой группы "Коалиция Тахрир".

В официальном заявлении они обвинили руководство группы в расизме и дискриминации.

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Уточняется, что в студенческой группе не ценились студенты-афроамериканцы.

"Поэтому мы должны уйти. Расизм внутри коалиции стала слишком распространенным явлением, чтобы это преодолеть. Мы отказываемся это терпеть", - добавили в союзе.

"Солидарность BSU с палестинским народом непоколебима, но целостность "Коалиции Тахрир" глубоко сомнительна. Мы отказываемся подвергать себя и нашу общину необузданному расизму. По этой причине мы больше не будем частью коалиции", - добавили студенты.
 

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