



Кирби: Путин пытается посеять раздор в США с помощью пропаганды и ИИ

Владимир Путин пытается посеять раздор в США при помощи пропаганди и искусственного интеллекта.



По данным "Голос Америки", такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



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Он предупредил американцев, чтобы те воспринимали такую угрозу серьезно. Кирби подчеркнул, что Россия использует ИИ, чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы.



"В одном из случаев они финансировали компанию, расположенную в Теннесси. Речь идет не только о российских ботах, троллях и поддельных персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали намного изощреннее", - подчеркнул он.



Кирби пообещал, что следственные органы продолжат заниматься этим вопросом и примут соответствующие меры.