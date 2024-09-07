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Вставший на протезы Костомаров заиграл в футбол
07.09.2024 19:50 Алина Груднева

Вставший на протезы Костомаров заиграл в футбол

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров, который уже свободно ходит на протезах после ампутации ног, заиграл в футбол.

Спортсмен рассказал, что принял участие в благотворительном матче.

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"Команда "ДоброФон" против команды "Фонда Константина Хабенского". Я впервые в новой жизни сыграл в футбол", - сообщил он.

По словам Костомарова, это была "прекрасная, добрая, солнечная, звездная и душевная игра". Деньги с благотворительного матча были пожертвованы подопечным фонда Хабенского.

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