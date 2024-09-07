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В Нидерландах пояснили, почему в НАТО не торопятся сбивать ракеты над Украиной
07.09.2024 20:42 Алина Груднева

В Нидерландах пояснили, почему в НАТО не торопятся сбивать ракеты над Украиной

В Нидерландах считают, что перехваты странами НАТО российских ракет и дронов в небе над Украиной могут нести больше рисков, чем преимуществ.

Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал министр обороны страны Рубен Брекельманс.

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Он считает такую идею далеко не самым эффективным решением. По словам Брекельманса, развертывание странами НАТО систем ПВО на границе с Украиной может охватить лишь ограниченную территорию.

"В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", - сообщил он.

По словам министра, необходимо найти "креативные пути" оказания военной помощи Украине.

"В каждом случае нам необходимо взвешивать, преобладают ли выгоды над рисками", - добавил он.
 

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