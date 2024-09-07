



СМИ: Иран дорого заплатит за поставку России баллистических ракет





Газета Wall Street Journal сообщила, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, согласно официальным американским и европейским источникам. Этот шаг предоставляет Москве еще одно мощное военное средство в ее войне против Украины и происходит на фоне серьезных западных предупреждений о недопустимости поставок такого оружия Москве.



Это развитие событий происходит в то время, когда Россия усилила свои ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре, что привело к гибели десятков гражданских лиц в последние дни. Европейские источники сообщили, что Вашингтон проинформировал своих союзников об иранских поставках на этой неделе, включая брифинг для послов в Вашингтоне в четверг.



Американский источник подтвердил, что ракеты "были поставлены". На Западе уже несколько месяцев опасались, что этот шаг будет реализован, и теперь, согласно сообщению, Вашингтон сообщил своим союзникам, что это действительно произошло.



"Мы предупреждаем об углублении сотрудничества в военной области между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину и обеспокоены этими сообщениями", - заявил Шон Савет, представитель Совета национальной безопасности. "Мы и наши партнеры четко дали понять как на саммите G7, так и на саммитах НАТО этим летом, что вместе мы готовы инициировать действия, которые повлекут серьезные последствия. Любая передача иранских баллистических ракет в Россию будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном войны агрессии России против Украины".



Иран отрицал, что поставляет баллистические ракеты для использования в войне России в Украине. Представитель иранской делегации в ООН в Нью-Йорке заявил, что Иран избегает таких действий, и также призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, участвующим в конфликте".



Хотя Белый дом официально не подтвердил сообщение в Wall Street Journal, сразу после его публикации было заявлено, что любая поставка ракет из Ирана в Россию станет "резкой эскалацией" иранской помощи Москве.



Украинский источник в сфере безопасности пригрозил Ирану в сообщении, опубликованном британской газетой Times после того, как стало известно, что Тегеран поставил России баллистические ракеты: "Если граждане Украины погибнут от этих ракет, Иран заплатит двойную цену, и ответ будет жестким".