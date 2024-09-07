



Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана во лжи: должен замолчать и постыдиться

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал исламские страны сформировать альянс против Еврейского Государства.



"Эрдоган продолжает толкать турецкий народ в огонь ненависти и насилия ради своих друзей из ХАМАСа. Сегодня он призывает исламские страны сформировать альянс против Израиля, утверждая, что "Израиль хочет завоевать страны региона, включая Турцию". Это - опасная ложь и подстрекательство", - сказал Кац.



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По словам главы внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает защищать свои границы и граждан от убийц и насильников из ХАМАСа и от шиитской оси зла, возглавляемой Ираном.



"Эрдоган и альянс "Братьев-мусульман" годами работали вместе с Ираном, чтобы подорвать умеренные арабские режимы на Ближнем Востоке. Эрдоган должен молчать и стыдиться", - добавил Кац.