



Есть ли перелом в войне Украины с РФ: ответ Буданова

Переломный момент в войне между Украиной и Россией еще не произошел, но он уже близко.



Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия".



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Ему припомнили его же слова о том, что ситуация между Украиной и Россией может быть сравнима с футболом. Стороны играют со счетом 1:1, и идет 70-я минута матча. Все ждут переломного момента, чтобы одна из сторон вырвалась вперед.



"Я здесь перехожу в событийность. Мы там и сидим. Слава Богу, что перелом в сторону врага не произошел. Перелома еще нет, но это все рядом. Вы правильно понимаете. Не может оно всю жизнь так продолжаться, ресурсы не бесконечны: ни у нас, ни у них", - пояснил Буданов.



По его словам, у российской стороны в ближайшие два месяца запланированы "серьезные замены в силовом блоке".



"Как они состоятся, увидим скоро, не так долго осталось ждать", - добавил Буданов.