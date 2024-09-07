



Элтон Джон появился на публике после того, как частично потерял зрение

Легендарный музыкант Элтон Джон частично потерял зрение, но уже успел появиться после этого на публике.



По данным Express, он посетил Международный кинофестиваль в Торонто.



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В течение нескольких месяцев Элтон Джон не бывал на публичных мероприятиях, но такое событие пропустить не мог, ведь на фестивале показывали фильм про его жизнь, который получил название "Элтон Джон: Никогда не поздно".



Режиссером выступил Р. Дж. Катлер и супруг музыканта Дэвид Ферниш. Элтон Джон едва сдержал слезы, когда показали фильм.



"Я надеюсь продолжать делать музыку, но я хочу быть дома с ними, видеть их и ценить их. Это самое большое чувство, которое у меня когда-либо было в моей жизни, больше, чем первое место альбома в чарте Billboard, да, это было действительно приятно в течение пяти минут, но это - целая жизнь", - сказал музыкант.

