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Ивлеева пытается отсудить у мебельщиков деньги
07.09.2024 15:48 Алина Груднева

Ивлеева пытается отсудить у мебельщиков деньги

Российская блогарша и ведущая Анастасия Ивлеева вновь подала иск в суд на мебельщиков из Санкт-Петербурга.

Как сообщает SHOT, знаменитость пытается отсудить у них деньги за то, что те не доделали ей шкаф для одежды.

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Ивлеева потребовала от мебельщиков вернуть 1,1 млн рублей. И это уже далеко не первый ее иск в отношении компании PLYwood Настюшка. В июле 2023 года она также подала документ. В фирме она заказала гардероб, где смогла бы хранить брендовую одежду.

За работу она заплатила вышеуказанную сумму, но желаемого результата так и не получила. В компании пояснили, что не виноваты, а проблема заключалась в том, что шкаф еще не было готов.

После предыдущего иска суд потребовал от компании выплатить Ивлеевой 6 тысяч рублей, что категорически не устроило блогершу. Поскольку ее апелляция ни к чему не привела, теперь в суде будут рассматривать ее новый иск.

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