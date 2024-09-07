



Ивлеева пытается отсудить у мебельщиков деньги

Российская блогарша и ведущая Анастасия Ивлеева вновь подала иск в суд на мебельщиков из Санкт-Петербурга.



Как сообщает SHOT, знаменитость пытается отсудить у них деньги за то, что те не доделали ей шкаф для одежды.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ивлеева потребовала от мебельщиков вернуть 1,1 млн рублей. И это уже далеко не первый ее иск в отношении компании PLYwood Настюшка. В июле 2023 года она также подала документ. В фирме она заказала гардероб, где смогла бы хранить брендовую одежду.



За работу она заплатила вышеуказанную сумму, но желаемого результата так и не получила. В компании пояснили, что не виноваты, а проблема заключалась в том, что шкаф еще не было готов.



После предыдущего иска суд потребовал от компании выплатить Ивлеевой 6 тысяч рублей, что категорически не устроило блогершу. Поскольку ее апелляция ни к чему не привела, теперь в суде будут рассматривать ее новый иск.