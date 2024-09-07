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Аргентина потребовала выдачи ордера на арест Мадуро
07.09.2024 16:20 Алина Груднева

Аргентина потребовала выдачи ордера на арест Мадуро

Аргентина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с требованием выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным информагентства dpa, его обвиняют в фальсификациях последних выборов и преступлениях против человечности.

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Запрос в МУС отправило министерство иностранных дел Аргентины 6 сентября. Страна пытается добиться выдачи ордера на арест Мадуро и других членов его правительства.

Примечательно, что Аргентина и еще пять стран запрашивали у МУС расследования деятельности Мадуро еще в 2018 году.

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