



Аргентина потребовала выдачи ордера на арест Мадуро

Аргентина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с требованием выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



По данным информагентства dpa, его обвиняют в фальсификациях последних выборов и преступлениях против человечности.



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Запрос в МУС отправило министерство иностранных дел Аргентины 6 сентября. Страна пытается добиться выдачи ордера на арест Мадуро и других членов его правительства.



Примечательно, что Аргентина и еще пять стран запрашивали у МУС расследования деятельности Мадуро еще в 2018 году.