



Аналитики пояснили, чем чреваты для Ирана поставки ракет России

Если Иран действительно поставляет баллистические ракеты России, то это может помешать предвыборному обещанию нового президента страны Масуда Пезешкиана возобновить переговоры по поводу новой ядерной сделки.



Такое мнение выразили в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.



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По мнению аналитиков, поставки ракет России демонстрируют ограниченное влияние правительства Пезешкиана на внешнюю политику Ирана.



Что примечательно, в Тегеране уже отвергли обвинения в поставках баллистических ракет РФ. Иранская миссия при ООН объявила, что позиция Исламской Республики относительно войны в Украине остается неизменной, мол, Иран выступает против военной помощи любой из сторон.