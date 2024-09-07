



Эрдоган призвал исламский мир объединиться против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские страны объединиться против "нарастающей угрозы экспансионизма" со стороны Израиля.



Соответствующее заявление он сделал на мероприятии ассоциации исламских школ.



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"Единственный шаг, который остановит израильское высокомерие, израильский бандитизм и израильский государственный терроризм, - это союз исламских стран", - сказал он.



По словам Эрдогана, Турция предприняла шаги для улучшения отношений с Египтом и Сирией, чтобы сформировать линию солидарности против "растущей угрозы экспансионизма".