



В Украине отреагировали на слухи о передаче России иранских ракет

Министерство иностранных дел Украины призвало Иран воздержаться от передачи России каких-либо вооружений.



Таким образом внешнеполитическое ведомство страны отреагировало на сообщение газеты The Times о том, что Тегеран отправил Москве более 200 баллистических ракет.



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"МИД Украины глубоко обеспокоен сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию. Еще раз призываем руководство Ирана воздержаться от передачи РФ, которая согласно Уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники", - сказано в заявлении.



По данным МИДА, украинцы уже больше двух лет страдают каждый день от обстрелов и атак россиян, в том числе, при помощи иранских ударных дронов типа "Шахед".



"Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подкормке российской военной машины смерти", - добавили в МИДе.