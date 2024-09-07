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На аукционе выставили на продажу роскошный винтажный электрокар
07.09.2024 17:00 Алина Груднева

На аукционе выставили на продажу роскошный винтажный электрокар

В США выставлен на продажу на аукционе роскошный винтажный электрокар 1916 года выпуска - Detroit Electric Model 57 Brougham.

Об этом сообщает аукционный дом RM Sotheby's.

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За автомобиль планируют получить на аукционе 85000 - 115 000 долларов. На таких автомобилях ездил Джон Д. Рокфеллер, а также жены Генри Форда и Двайта Эйзенхауэра.

Внутри машина, похожая на карету, обустроена так, чтобы пассажиры сидели друг напротив друга.  Автомобиль может разгоняться до 32 км/ч. 

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