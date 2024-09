На аукционе выставили на продажу роскошный винтажный электрокар

В США выставлен на продажу на аукционе роскошный винтажный электрокар 1916 года выпуска - Detroit Electric Model 57 Brougham.



Об этом сообщает аукционный дом RM Sotheby's.



За автомобиль планируют получить на аукционе 85000 - 115 000 долларов. На таких автомобилях ездил Джон Д. Рокфеллер, а также жены Генри Форда и Двайта Эйзенхауэра.



Внутри машина, похожая на карету, обустроена так, чтобы пассажиры сидели друг напротив друга. Автомобиль может разгоняться до 32 км/ч.

