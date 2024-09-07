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В Германии эвакуировали туристов из-за масштабного пожара
07.09.2024 18:27 Алина Груднева

В Германии эвакуировали туристов из-за масштабного пожара

В Германии на горе Брокен эвакуированы около 500 туристов из-за лесного пожара.

По данным dpa, об этом сообщил представитель округа Гарц.

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Туристов эвакуировали, поскольку огонь стремительно распространялся. К тушению пожара были привлечены самолеты и вертолеты из нескольких округов.

Информация о пострадавших не поступала. Сформированы оперативные группы, Гарцская узкоколейная железная дорога закрыла один из маршрутов.

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