



У Повалий хотят конфисковать 7 земельных участков, дом и права на музыку

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации имущества певицы Таисии Повалий, в частности ее авторских прав на восемь музыкальных произведений.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Иск подан 5 сентября 2024 года в соответствии с Законом Украины "О санкциях", сообщается на сайте министерства. В иске Минюст требует конфисковать семь земельных участков, жилой дом, два автомобиля, устройства для отстрела патронов, а также имущественные права на музыку и слова восьми песен.



Таисия Повалий, уроженка Киевской области, ныне проживает в Москве и имеет российское гражданство. Она открыто поддерживает российскую агрессию против Украины и была депутатом от "Партии Регионов" в 2012-2014 годах.



Санкции против нее были введены решением СНБО в октябре 2022 года.