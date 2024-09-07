



Глава украинской разведки: Telegram - угроза нацбезопасности

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает популярный мессенджер Telegram угрозой национальной безопасности.



Такое заявление он сделал 7 сентября в интервью "Радио Хартия".



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"Telegram - это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали. Telegram - это главный источник получения информации в обществе согласно нашим исследованиям. Он обогнал абсолютно все", - предупредил он.



По словам Буданова, он не выступает за то, чтобы запретить мессенджер на территории Украины, поскольку это сделать довольно сложно.



"Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все телеграм-каналы. Если ты хочешь вещать какие-то новости - пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность", - добавил он.