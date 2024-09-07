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В MI6 все еще не исключают удара Ирана по Израилю
07.09.2024 16:04 Алина Груднева

В MI6 все еще не исключают удара Ирана по Израилю

Глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур все еще ожидает ответных действий Ирана в отношении Израиля на ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов.

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"Я подозреваю, что Иран попытается это сделать. Мы не можем ослабить бдительность в отношении того рода деятельности, которую иранцы могут попытаться осуществить", - сказал он.

Что примечательно, Иран обвиняет Израиль в ликвидации Хания, в то время, как Еврейское Государство на себя ответственность не брало.

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