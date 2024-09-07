



В Беларусь вновь проникли российские дроны

В ночь на 7 сентября во время атаки на Украину на территорию Беларуси вновь проникли российские беспилотники.



По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", зафиксировано проникновение семи БПЛА.



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"За ночь с 6 на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "Шахед" и, предположительно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam", - отметили аналитики.



Один из дронов дальше продолжил движение на север. Он зашел в Гродненскую область и долетел до Кореличей и Новогрудка.



"Он держал курс в направлении границы с Литвой. Данный "Шахед" мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним случилось далее - неизвестно", - пояснили аналитики.