



В Польше возмущены российским ударом по историческому центру Львова

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил российский удар по центру украинского города Львов.



Он предложил Украине помощь в восстановлении исторических зданий.



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"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки был центр города", - отметил Туск.



По его словам, из-за российского удара повреждены исторические постройки в центре города.



По последним данным, в результате атаки россиян погибли семь человек, 53 получили ранения. Поисково-спасательные работы завершены.