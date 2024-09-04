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В Польше возмущены российским ударом по историческому центру Львова
04.09.2024 16:25 Алина Груднева

В Польше возмущены российским ударом по историческому центру Львова

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил российский удар по центру украинского города Львов.

Он предложил Украине помощь в восстановлении исторических зданий.

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"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки был центр города", - отметил Туск.

По его словам, из-за российского удара повреждены исторические постройки в центре города.

По последним данным, в результате атаки россиян погибли семь человек, 53 получили ранения. Поисково-спасательные работы завершены.

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