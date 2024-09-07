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Иран отрицает передачу баллистических ракет России
07.09.2024 08:17 Катя Шульц

Иран отрицает передачу баллистических ракет России

Иранская делегация в ООН опровергла сообщения о том, что Тегеран направил в Россию сотни баллистических ракет малой дальности, несмотря на предупреждения западных стран, и подтвердила, что его позиция в отношении войны не изменилась.

“Тегеран рассматривает поставки оружия обеим сторонам конфликта в Россию и Украину как бесчеловечный поступок, ведущий к разрушению инфраструктуры и потерям. Иран не будет отправлять оружие ни одной из сторон и призывает других действовать в таким же образом и поддерживать мирные переговоры”.

 

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