



Иран отрицает передачу баллистических ракет России

Иранская делегация в ООН опровергла сообщения о том, что Тегеран направил в Россию сотни баллистических ракет малой дальности, несмотря на предупреждения западных стран, и подтвердила, что его позиция в отношении войны не изменилась.



“Тегеран рассматривает поставки оружия обеим сторонам конфликта в Россию и Украину как бесчеловечный поступок, ведущий к разрушению инфраструктуры и потерям. Иран не будет отправлять оружие ни одной из сторон и призывает других действовать в таким же образом и поддерживать мирные переговоры”.



