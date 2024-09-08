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Трамп обиделся на Путина
08.09.2024 20:25 Алина Груднева

Трамп обиделся на Путина

Слова Владимира Путина по поводу его поддержки вице-президента США Камалы Харрис "очень обидели" кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

В этом республиканец признался на предвыборном митинге в штате Висконсин.

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"Я знал Путина, я знал его хорошо. На днях он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу?! Он шахматный игрок. Стоит ли мне расстраиваться из-за этого?! Думаю, это было сделано, может быть, с улыбкой, я не знаю. Черт возьми, та кто ж его знает", - сказал он.

По словам Трампа, якобы никто не относился так жестко к России, как он, будучи американским лидером.

"Тот, кто знает об этом лучше, чем кто-либо, - это Владимир Путин", - добавил он.

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