



Новые подробности о сорванном в Нью-Йорке мега-теракте ИГИЛ









ХАБАД опубликовал новые подробности масштабного теракта, который готовил сторонник ИГИЛ в Нью-Йорке.



20-летний пакистанский гражданин, проживающий в Канаде, был задержан при попытке пересечь границу США, где он планировал устроить стрельбу в Бейт Хайену, 770, в районе Краун-Хайтс. Его арестовали после того, как он поделился своими намерениями с тайными агентами.



Он рассказал им: "Я хочу воспользоваться скоплением израильтян в День памяти о бойне 7/10 и устроить самый крупный теракт против евреев за пределами Израиля - и самый крупный в США после 11/9".



Согласно обвинительному заключению, 20-летний Мохаммед Шахзаб Хан планировал въехать в США и использовать автоматическое и полуавтоматическое оружие для совершения массового убийства в Бейт Хайену. В министерстве юстиции США заявили, что он выбрал Нью-Йорк в качестве цели для теракта, потому что "там находится самая большая еврейская община в Америке".