



Жители страны НАТО получили предупреждение об угрозе падения дронов РФ

В ночь на 8 сентября жители Румынии получили оповещении об угрозе падения воздушных объектов.



По данным Digi 24, это произошло во время атаки дронов на Украину.



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Оповещение было получено жителями приграничных районов Тулчи и Констанцы. В Инспекции по чрезвычайным ситуациям Тулчи пояснили, что эти сообщения были распространены в рамках информирования населения пограничной зоны.



"Мы отмечаем, что эти сообщения имеют целью информировать население пограничной с Украиной зоны Румынии о том, что есть вероятность падения некоторых объектов на нашу территорию", - сказано в заявлении.



По состоянию на утро, 8 сентября, в Румынии начата операция по поиску потенциальных мест падений российских "Шахедов".



Как уже сообщалось ранее, группа ударных дронов во время атаки на Украину вторглась в воздушное пространство этой страны НАТО, из-за чего по тревоге была поднята авиация.