Новости » Происшествия
Украинские хакеры атаковали российские компании
08.09.2024 12:11 Алина Груднева

Украинские хакеры атаковали российские компании

Украинские хакеры атаковали российские компании, занимающиеся производством оружия и строительством военной инфраструктуры.

Кибератаку осуществили специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным ГУР, атакованы компании, которые производят элементы для радиоэлектронной базы, запчасти для оружия, а также оборудование для обработки металлов. 

В частности, кибератаки совершены в отношении следующих предприятий: "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Сметка.ру", "Симферопольский форум".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы