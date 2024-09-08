



Украинские хакеры атаковали российские компании

Украинские хакеры атаковали российские компании, занимающиеся производством оружия и строительством военной инфраструктуры.



Кибератаку осуществили специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.



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По данным ГУР, атакованы компании, которые производят элементы для радиоэлектронной базы, запчасти для оружия, а также оборудование для обработки металлов.



В частности, кибератаки совершены в отношении следующих предприятий: "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Сметка.ру", "Симферопольский форум".



