



Противоречивые данные в Иране по передаче ракет России

Депутат Ирана Ахмад Бахшаешь Ардестани случайно проболтался о том, что его страна действительно передала России баллистические ракеты для ударов по Украине.



Об этом сообщает оппозиционный портал Iran International.



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Что примечательно, на официальном уровне Исламская Республика опровергла сообщения в СМИ о передаче ракет.



"Нам приходится заниматься бартером для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает отправку ракет, а другая часть - отправка военных беспилотников в Россию", - сообщил Ардестани в интервью Didban Iran.



Депутат добавил, что в Иране ситуация хуже, чем была до сих пор, уже не будет, даже если будут введены новые санкции из-за передачи ракет России. Он пояснил, что благодаря продаже оружия Исламская Республика получает доллары в обход ограничений.



"Мы даем ракеты "Хезболле", ХАМАСу, Хашд аш-Шааби, то почему бы не России", - добавил он.