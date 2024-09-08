Эдмундо Гонсалес бежал из Венесуэлы после выдачи ордера на его арест
Бывший кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес бежал из страны.
По словам вице-президента Венесуэла Дельси Родригеса и главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, это случилось после того, как был выдан ордер на его арест.
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Уточняется, что Гонсалес отправился в Испанию, воспользовавшись самолетом военно-воздушных сил этой страны.
"Наше правительство привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев", - сказал Альбарес.
По словам вице-президента Венесуэлы, Гонсалес попросил у Испании политического убежища от преследования на его родине.