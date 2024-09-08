



Американский генерал ответил, кто может свергнуть Путина

Владимира Путина могут свергнуть его же ближайшее окружение среди олигархов, если тот не захочет завершать войну против Украины.



По данным The Sun, такое мнение выразил бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес.



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По его словам, олигархи ополчатся на Путина тогда, когда их деньги иссякнут на фоне жестких санкций.



"В какой-то момент олигархи, ближний круг, должны устать от всех ограничений, наложенных на них, в том числе на их состояния. В какой-то момент они скажут: "Я не могу поехать к любовнице на Адриатику. Я больше не могу отправлять своих детей в школу в Лондоне или Стэнфорде". И тогда, я думаю, потенциально что-то произойдет", - отметил генерал.



По его словам, необходимо изолировать РФ всеми возможными средствами - дипломатически, экономически, политически и в военном отношении, а также настроить против Путина россиян.