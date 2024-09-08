



В НАТО обвинили Россию в безответственности

В НАТО отреагировали на ночное проникновение российского дрона в воздушное пространство Румынии.



Соответствующий комментарий сделал заместитель генсека Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ.



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"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии", - сказал он.



Джоанэ обвинил Россию в безответственных действиях, которые потенциально несут угрозу.



Напомним, что один из дронов проник в воздушное пространство Румынии в ночь на 8 сентября, когда РФ осуществляла очередную атаку на Украину.