В НАТО обвинили Россию в безответственности
В НАТО отреагировали на ночное проникновение российского дрона в воздушное пространство Румынии.
Соответствующий комментарий сделал заместитель генсека Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ.
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"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии", - сказал он.
Джоанэ обвинил Россию в безответственных действиях, которые потенциально несут угрозу.
Напомним, что один из дронов проник в воздушное пространство Румынии в ночь на 8 сентября, когда РФ осуществляла очередную атаку на Украину.