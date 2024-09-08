Новости » Политика
В НАТО обвинили Россию в безответственности
08.09.2024 18:14 Алина Груднева

В НАТО обвинили Россию в безответственности

В НАТО отреагировали на ночное проникновение российского дрона в воздушное пространство Румынии.

Соответствующий комментарий сделал заместитель генсека Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии", - сказал он.

Джоанэ обвинил Россию в безответственных действиях, которые потенциально несут угрозу.

Напомним, что один из дронов проник в воздушное пространство Румынии в ночь на 8 сентября, когда РФ осуществляла очередную атаку на Украину.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы