



Шольц: мирная конференция по Украине должна проходить с участием РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что пришло время для дискуссий о том, как поскорее завершить войну в Украине.



Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ZDF.



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Шольц также уверен, что Россию нужно пригласить на следующую мирную конференцию по Украине. По словам канцлера, в этом вопросе президент Украины Владимир Зеленский якобы выразил ему солидарность во время переговоров на авиабазе Рамштайн.



"Обязательно состоится еще одна мирная конференция. Мы с президентом Зеленским согласны, что в ней должна участвовать Россия", - отметил он.